İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, tüzel ve şahıs firması müşterileri için hayata geçirdiği dijital kanallardan oto kredisi kullanımında marka çeşitliliğini artırdı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, bankanın Temmuz 2023'te 2 markayla başlattığı dijital oto kredisi hizmeti 40 markaya çıktı.

Garanti BBVA'nın tüzel ve şahıs firması müşterileri için geliştirdiği ve uçtan uca dijital deneyim sunan ticari amaçlı sıfır araçlar için sağladığı dijital oto kredisine Garanti BBVA Mobil ve internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, dijitalleşen dünyada banka olarak sundukları ürün ve hizmetleri çeşitlendirerek müşterilerilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Süzer, her alanda olduğu gibi araç satışında da modellerin günden güne değiştiğini ve dijital kanallara yoğunlaşıldığını belirterek, ödeme ve kredi sistemlerindeki dijital kanallarda artan satışların etkisiyle 2023 Temmuz'da tüzel ve şahıs firmaları için hızlı ve kolay şekilde kullanılan dijital oto kredisi hizmetini sunmaya başladıklarının altını çizdi.

Haziran ayından itibaren 40 farklı marka aracın satışının gerçekleşeceğine dikkati çeken Süzer, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin daha fazla araç markasında kullanabileceği dijital oto kredisi hizmetimizle, kredi kullanma, sözleşme ve teminat yapısı kurulması gibi işlemlerin tamamı dijital ortamda yapılmaya devam edecek. Garanti BBVA olarak amacımız araç satın almak isteyen esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerimizin şubeye gitmeden, diledikleri yer ve zamanda dijital çözümlerle yanlarında olmak. Otomotiv sektörüne uygun dijital yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin zaman tasarrufuna katkıda bulunmaya destek olacağız."