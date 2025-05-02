Erişim sağlamakta zorluk yaşayan kullanıcılar, sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getirdi. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." şeklinde hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Bankadan açıklama geldi

Garanti BBVA, yaşanan erişim sorunuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Kullanıcılar tepkili

Mobil uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar, bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini belirterek sosyal medya platformlarında yoğun tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, yaşanan sorunun bir siber saldırıdan kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Sorunun ne zaman çözüleceği bilinmiyor

Garanti BBVA'nın mobil uygulamasında yaşanan erişim sorununun ne zaman giderileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Banka, teknik ekiplerin sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kullanıcılar alternatif kanalları kullanabilir

Mobil uygulamada yaşanan erişim sorunundan dolayı işlemlerini gerçekleştiremeyen kullanıcılar, Garanti BBVA'nın internet bankacılığı, müşteri hizmetleri ve ATM gibi alternatif kanallarını kullanarak bankacılık işlemlerini sürdürebilirler.