Garanti BBVA, 2 saat süren hizmet kesintisinin nedeninin teknik aksaklık olduğunu ve herhangi bir siber saldırı riski bulunmadığını açıkladı.

Garanti BBVA, bankanın sistemlerinde meydana gelen ve yaklaşık 2 saat süren hizmet kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, sistemlerdeki aksaklık tamamen teknik bir sorundan kaynaklandı. Banka, kesintinin herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski oluşturmadığını vurguladı.

Garanti BBVA açıkladı: "Siber saldırı yok"

Garanti BBVA, kesintiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Sistemlerimizde yaşanan kesinti, teknik bir aksaklık nedeniyle olmuştur. Kesinti süresince herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski oluşmamıştır. Bankamızda bulunan tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz, en yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaktadır."

Banka ayrıca, yaşanan sorunun ardından hizmetlerin hızla tekrar aktif hale getirildiğini belirtti.

Garanti BBVA'nın yaptığı açıklama şöyle: