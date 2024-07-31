Garanti BBVA, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, çeyrek bazında 21,84 milyar TL net kâr elde ederek piyasa beklentilerini aştı. Geçen yılın ikinci yarısına göre net kârında belirgin bir artış gösteren banka, yıllık bazda da önemli bir performans sergiledi.

Mali performans

Net Kâr ve Yıllık Artış: Garanti BBVA, 2024 yılı ikinci çeyrekte 21,84 milyar TL net kâr açıklayarak, 19,2 milyar TL'lik beklentinin yüzde 14 üzerinde bir sonuç elde etti. Geçen yılın ikinci yarısında solo net kârı 33,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, bu yılın ilk yarısındaki net kârı yıllık bazda yüzde 32 artışla 44,5 milyar TL’ye yükseldi. Çeyrekten çeyreğe daralma ise sadece yüzde 2 oldu. 2023 yılında ise bankanın net kârı 86,9 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Özkaynak ve Aktif Kârlılık: Ocak-Haziran döneminde bankanın ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 34,2, aktif kârlılığı ise yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. 2023 yıl sonunda özkaynak kârlılığı yüzde 44,5 ve aktif kârlılık ise yüzde 4,9 seviyesindeydi.

Gelirler ve marjlar

Net Faiz Geliri ve Tüfex Gelirleri: Bankanın net faiz geliri swap maliyetleri dahil 37,3 milyar TL oldu. Tüfex gelirleri ise 17,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk altı ayında Tüfex gelirleri 11,4 milyar TL idi ve bu yılki artış yıllık bazda yüzde 56, çeyreklik bazda ise yüzde 11 olarak kaydedildi.

Ticari Kâr: Net swap maliyetleri dahil ve kur hedge hariç bankanın ticari kârı 19,5 milyar TL oldu. Bu, yıllık bazda yüzde 92 artış, çeyreklik bazda ise yüzde 14 daralmayı gösterdi.

Net Faiz Marjı: Net faiz marjı bu çeyrekte yatay kaldı ve swap maliyetleri dahil net faiz marjı geçen çeyrekteki yüzde 3,6 seviyesinde devam etti. Marjda 5 baz puanlık bir artış yaşandı.

Garanti BBVA, zorlu bir çeyrek geçirmesine rağmen çekirdek net faiz gelirini iyileştirmeyi başardı. Bu iyileşmeyi destekleyen başlıca faktörler arasında kredilerin zamanında büyütülmesi, yeniden fiyatlandırma, vade farkı yönetimi, fonlama maliyetlerinin etkili yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nemalanma potansiyelinin tam kullanılması yer aldı.