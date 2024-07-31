Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde Mehmet Akif Bakır adlı sürücü, alkolmetreye üflediğinde 3,76 promil alkollü çıktı. Ancak Bakır, alkollü olmadığını, sadece ağız gargarası kullandığını savundu.

Nefesini tazelemek için gargara kullandı

Antalya Manavgat'ta yaşanan bu ilginç olayda, Mehmet Akif Bakır iş çıkışı kız arkadaşı ile buluşmak üzere yola çıkmıştı. Trafik ekipleri tarafından durdurulduğunda, nefesini tazelemek amacıyla gargara kullandığını belirten Bakır, yapılan alkol metre testinde 3,76 promil gibi yüksek bir alkol seviyesinde çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 6.439 TL para cezası kesildi. Durumdan şüphelenen Bakır, hemen Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek kan testi yaptırdı ve alkolsüz olduğu ortaya çıktı​.

Vatandaşlar için uyarı

Bu olay, gargara gibi ağız bakım ürünlerinin alkol içeriği konusunda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Alkol içeren gargaralar, kısa süreliğine alkol metre testlerinde yanlış sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, özellikle araç kullanmadan önce bu tür ürünlerin kullanımından kaçınılması tavsiye edilmektedir.

Olayın ardından Mehmet Akif Bakır, aldığı ceza ve ehliyetine el konulma işleminin iptali için gerekli başvuruları yapmayı planladığını belirtti. Aynı zamanda, bu durumun başkalarının başına gelmemesi için gargara kullanımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.