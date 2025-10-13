Çetenin lideri Onur Yılmaz’ın garsonluktan borsa manipülatörlüğüne uzanan hikâyesi, soruşturma dosyasına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “örgütlü piyasa dolandırıcılığı” soruşturması kapsamında geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen operasyonda Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmış, 12’si tutuklanmıştı.

Hissede yüzde 596’lık şüpheli artış

Soruşturma dosyasına göre Yılmaz ve ekibi, 2 Mart–14 Nisan 2023 tarihleri arasında Marka Yatırım Holding A.Ş.’ye ait “Marka” hisselerinde organize şekilde manipülasyon yaptı. Mart ayı başında 4 TL seviyesinde olan hisse, kısa sürede yüzde 596 yükselerek 28,92 TL’ye kadar çıktı. Bu süreçte çete, ellerindeki hisseleri yüksek fiyattan satarak toplam 73 milyon 217 bin lira haksız kazanç sağladı.

Telegram ve X (eski Twitter) üzerinden “Onur Endeksi” ve “onylm29” hesaplarıyla küçük yatırımcılara alım tavsiyesi verildi. Hisse fiyatı yükselirken örgüt, daha önce düşük fiyattan topladığı hisseleri sistematik biçimde elden çıkardı.

“Her gün arabaların bagajları para doluyordu”

Çetenin kilit isimlerinden Murat Güler, savcılığa verdiği ifadede, manipülasyon sürecini detaylarıyla anlattı:

“Telegram’dan yatırımcılara hisse aldırıyorduk. Onur satış yaptırıyor, sonra komisyon getiriyordu. Arabaların bagajları her gün para doluyordu. Hisse 12 liraya çıkınca patron elindeki tüm hisseleri sattı ve yaklaşık 30 milyon lira kazandı.”

Garsonluktan milyonluk manipülasyona

Onur Yılmaz’ın geçmişi de dikkat çekti. 2021 yılında Ankara Gölbaşı’nda kayınpederine ait lokantada garson olarak çalışmaya başlayan Yılmaz, kısa sürede borsaya ilgi duymaya başladı. İtirafçı ifadesine göre Yılmaz, 2023 yılının başında Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer’le görüştü. Biçer’in, elinde gayriresmî olarak bulunan 11 milyon lot hisseyi 11 TL’nin üzerinde satmasını istediği öne sürüldü.

Yılmaz, “Görüşmeyi yaptığımız sırada hisse 6 lira civarındaydı. Biçer, 11 liraya ulaşmadan elindeki hisseleri sattı” dedi.

Mine Tozlu Biçer ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede tüm iddiaları reddederek “iftira” nitelendirmesinde bulundu.

Savcılık, örgütün manipülasyon faaliyetlerini sosyal medya üzerinden organize şekilde yürütmesi nedeniyle dosyayı “suç örgütü kurma” kapsamında ele aldı. Soruşturmanın genişleyebileceği, yeni gözaltıların gündeme gelebileceği öğrenildi.