İzmir’deki dikkat çekici ‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ afişlerinin ardında, büyük bir merak uyandıran Gassal dizisi bulunuyor. TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacak olan bu yeni dizi, izleyicilerine hem güldürecek hem de düşündürecek bir hikaye vaat ediyor. Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı dizi, ölümle burun buruna gelen bir adamın ‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ sorusuyla başladığı macerayı konu alıyor. Dizi güçlü oyuncu kadrosu ile şimdiden büyük ilgi görüyor.

Reklam panolarında ‘Ölünce beni kim yıkayacak’ afişleri ile gündeme düşen Gassal dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi gün? Seyircinin merakla beklediği Gassal dizisi ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

Gassal dizisi konusu

Ölümle burun buruna gelerek hayatının dönüm noktasını yaşayan Gassal Baki’nin hayatı izleyenleri hem güldürecek hem de düşündürecek. Gassallık mesleğini devam ettiren ve bir gün başına gelen bir kaza ile ‘ölünce beni kim yıkayacak’ diye düşünen Gassal Baki bizleri macera dolu bir serüvene sürükleyecek.

Gassal dizisi oyuncuları

Dizide Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Serkan Ercan, Ezgi Özyürekoğlu gibi başarılı oyuncular yer alırken Gassal dizisinin senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan yazdı.

TRT Tabii platformu

En prestijli UEFA maçları, orijinal diziler ve birbirinden eğlenceli binlerce saatlik içerik Tabii’de sizleri bekliyor. Yönetmen Selçuk Aydemir ve ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın yeniden bir araya geldiği Gassal dizisinin okuma provası ise şubat ayında gerçekleştirildi. Dizinin yayın tarihi ise henüz duyurulmadı ancak 2025 yılının ilk aylarında yayına girmesi bekleniyor.