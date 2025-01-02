TRT'nin dijital platformu Tabii, yeni orijinal yapımı "Gassal" ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, başta oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle büyük bir merak uyandırmış durumda.

"Gassal", dramatik bir arka planla şekillenen ve her karakterin farklı bir yolculuk sunduğu bir yapım olarak tanıtılıyor. Hikayesi kadar, güçlü oyuncu kadrosu da büyük beğeni topluyor. Diziye dair şimdiden sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken, izleyiciler "Gassal"ın izlenmeye değer olduğunu belirtiyor.

İkinci sezon çekimleri başladı mı? Çekim yeri nerede yapılıyor?

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı. Dizinin nerede çekildiği fanları tarafından merak edildi. Gassal'ın çekimlerinin İstanbul'da ve Kocaeli'nde gerçekleştiği ortaya çıktı.

İkinci sezon için süpriz isim

Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç'ın da bulunacağı yeni sezonda Kural'a başrolde Hande Soral eşlik edecek.