TRT'nin dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", yayınlandığı günden itibaren büyük ses getirmeye devam ediyor. Kara mizah ve dramı bir araya getiren dizinin, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunu takip eden Baki'nin hikayesi, izleyicilerden tam not aldı. İlk bölümü Tabii'nin YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntülenme alırken, dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi ise sadece bir hafta içinde 3,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Dizinin yüksek izlenme oranları ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından, "Gassal"ın ikinci sezonu için de heyecan doruğa çıktı. Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu yapımın yeni sezonunda Hande Soral da yer alacak. Bu büyük transfer, dizinin takipçilerini heyecanlandırırken, Hande Soral'ın galada yer alması, yeni sezonun ilgiyle beklenen bir gelişme olduğunu gözler önüne serdi.

Yeni sezonda Soral’a, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi başarılı oyuncuların da katılacağı konuşuluyor. Yeni gelişmelerle dikkat çeken dizi, izleyicilerini yeni sezonuyla ekran başına kilitlemeye devam edecek.