Gassal Dizisine Osmaniye'nin Fenomen Ikilisinden Tellak Ile Esprili Yanıt

Osmaniye'nin sosyal medya fenomenleri Muammer Köksal ve Süleyman Kurt, son günlerin popüler dizisi "Gassal"ı esprili bir şekilde ele aldıkları "Tellak" skeci ile büyük bir çıkış yakaladı. "NoContextOsmaniye" adlı sosyal medya sayfasında, gündemdeki konulara ve popüler dizilere atıfta bulunan ikili, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.

"Ölüyü yıkamak kolay, gel de diriyi yıka" sloganıyla büyük ilgi

Skecin başrolünde yer alan "Tellak" karakteri, "Ölüyü yıkamak kolay, gel de diriyi yıka" sloganıyla dikkat çekti. Videonun büyük bir izleyici kitlesi tarafından beğenilmesi, Osmaniye'nin kültürüne dayanan mizahın izleyiciler tarafından nasıl takdirle karşılandığını gösterdi. Köksal ve Kurt'un önceki projeleri de büyük ses getirmişti, özellikle İnci Taneleri dizisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu taklit ettikleri videolar Türkiye çapında büyük ilgi uyandırmıştı.

"Amacımız tebessüm yaratmak"

İkili, amaçlarının sadece eğlendirmek olmadığını, aynı zamanda deprem bölgesindeki insanların yüzlerinde bir tebessüm bırakmak olduğunu vurguladı. Süleyman Kurt, "Biz bu videoları çekmeye, deprem bölgesindeki insanlara moral olabilmek için başladık. Sonunda 'Gassal' dizisine karşı bir 'Tellak' videosu çektik. Osmaniye'de oldukça büyük bir yankı uyandırdı. İnsanların yüzünde bir gülümseme bırakabildiysek, bu bizim için çok değerli. Deprem bölgesindeki insanlara moral verebildiysek ne mutlu bize," diye konuştu.

"Deprem bölgesinde gülebilmek zor, ama imkansız değil"

Muammer Köksal, geçmişte tiyatro ve film oyunculuğu yapmış bir isim olarak, şu anki amacının deprem bölgesindeki insanlara moral vermek olduğunu söyledi. "Deprem bölgesinde yaşamıyoruz ama hep birlikte güldüğümüz zaman, bu dönemin zorluğunu biraz olsun hafifletebiliyoruz. Burası bir cenaze evi gibi; ama bu büyük cenaze evinde bile gülebiliyoruz. Bizim için asıl önemli olan, insanların gülmesini sağlamak," dedi.