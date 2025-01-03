TRT Tabii dijital platformunda yayınlanan Gassal dizisi, Türkiye'nin gündeminde! Gassallık mesleği ve yaşanan tüyler ürperten anlar, izleyicileri derinden etkiledi.

Gassallık mesleği, yeni bir ilgiyi üzerine çekti

TRT Tabii dijital platformunda yayınlanan "Gassal" dizisi, sadece izleyiciler tarafından değil, aynı zamanda gassallık mesleğiyle ilgilenenlerin de dikkatini çekti. Son dönemde artan ilgiyle birlikte, gassallık mesleği internetteki en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Gerçek hayatta da bu zorlu görevi yerine getiren Yavuz Kayadurmuş, mesleğine dair unutulmaz deneyimlerini paylaştı.

Gassal Yavuz Kayadurmuş’un zorlu deneyimi: "Şehit cenazesinin kanı durmuyordu"

Gassallık görevini 10 yıldır başarıyla yürüten Yavuz Kayadurmuş, mesleğinde yaşadığı en zor anıyı anlattı. Kayadurmuş, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Hüseyin Göral'ın cenazesini yıkadığı o anı unutamadığını belirtti. "Şehit cenazesi yıkarken, cenaze torbasında kan akmaya devam ediyordu. Bir insanda kaç litre kan olabilir ki, ancak o kan durmuyordu. Gözyaşlarım eşliğinde şehidimizin kefenini sardım," dedi.

Gassalların rüyalarında cenazeler var!

Yavuz Kayadurmuş, gassallık mesleğiyle ilgili başka ilginç bir noktayı da gündeme getirdi: "Mesleğimizde yaşadıklarımız bazen rüyalarımıza giriyor. Cenazeleri yıkarken rahmetlilerin yüzüne bakmamaya özen gösteriyoruz çünkü vücutta unutulmaz tek yer yüzdür," diye belirtti. Aynı zamanda, "Öldüğümde beni kim yıkayacak?" sorusunu da kendine sıklıkla sorduğunu dile getirdi.

Rüyalarına giren cenazeler: Bir Gassalın duygusal yoğunluğu

6 yıllık gassallık deneyimi olan Muhammet Mücahit Ergen, mesleğe ilk başladığında yaşadığı korkuları ve unutamadığı cenazeleri anlattı. "Genç ölümler ve intihar vakaları rüyalarıma giriyor. Hala birinci derece akrabamın cenazesi geldiğinde nasıl hissedeceğimi merak ediyorum," dedi.

Empati kurarak yıkıyorlar: "Cenazeler eşittir"

Serap Coşkun Budak, 5 yıldır gassallık yapan bir diğer profesyonel, mesleğe başlarken yaşadığı duygusal zorlukları şu şekilde paylaştı: "İlk başlarda endişeliydim, ama şimdi empati kurarak bu görevi yerine getiriyorum. Yakınlarımın cenazelerini de aynı şekilde yıkayacağıma eminim. Cenazelerin hepsi eşittir," dedi.

Gassallık, hem zorlu hem manevi bir sorumluluk

Gassallar, görevlerinin sadece fiziksel değil, manevi bir sorumluluk da taşıdığını vurguluyor. Yavuz Kayadurmuş, "Bizim için her cenaze, bir yakınıymış gibi büyük bir saygı ve hassasiyetle yıkanmalı," diyerek işlerinin manevi yükünü dile getirdi.

Gassal mesleği Türkiye'de merak edilen konular arasında

"TRT Tabii"de yayınlanan Gassal dizisi ile birlikte gassallık mesleği, sosyal medyada ve internet üzerinde yoğun ilgi görüyor. Gassallar, bu meslekle ilgili yaşadıkları zorlukları paylaşırken, mesleğin bilinmesi ve anlaşılması gerektiğine dikkat çekiyor.