Ünlü yemek uzmanı ve gıda yazarı Sahrap Soysal, Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’nda Edremit standını ziyaret ederek zeytinyağı üzerine keyifli sohbetlere katıldı. Ziyaret, hem Edremit’in zeytinyağı kültürünün tanıtımına hem de fuarın ilgi çekici anlarından biri oldu.

Edremit standında keyifli anlar

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı A. Tarkan Denizer, ETO Meclis Başkan Yardımcısı Ercan Tanuç ve ETO Meclis Üyesi M. Erşad Babayiğit tarafından karşılanan Sahrap Soysal, fuar boyunca Edremit’in zeytin ve zeytinyağı kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Zeytinyağı tadımı ve bilgilendirme

Ziyaret sırasında, ETO Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı Panel Lideri Zülal Taçar ile birlikte zeytinyağı tadımı gerçekleştiren Soysal, Edremit’in zeytinyağının karakteristik özellikleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Bölgenin üreticileriyle yapılan bu görüşmeler, zeytinyağının kalite standartlarını ve üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı sundu.

Etkinliğin önemi vurgulandı

Edremit Ticaret Odası yetkilileri, Sahrap Soysal’a nazik ziyareti için teşekkür ederek, zeytinyağının tanıtımına katkı sağlayan bu tür etkinliklerin bölge ekonomisi ve kültürel tanıtım açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.