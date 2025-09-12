Emlak Konut GYO’nun geliştirdiği Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası (#DMLKT), Borsa İstanbul’daki ilk işlem gününden bu yana yüzde 21 değer kaybı yaşadı. Sertifikadaki düşüş, mevcut yatırımcılar için zarara yol açarken, projeye henüz girmemiş olanlar için daire maliyetlerini düşürdü.

Sertifikadaki düşüş

14 Ağustos 2025’te 7,59 TL ile halka arz edilen Damla Kent sertifikası, bugün itibarıyla yaklaşık 5,95 TL’ye gerileyerek yüzde 21 civarında değer kaybetti.

Bu düşüş, yatırımcıların kısa sürede ciddi kayıpla karşılaşmasına neden oldu. Ancak projeye yeni girecek yatırımcılar, daireleri daha uygun maliyetle satın alabiliyor.

Daire maliyetlerindeki değişim

Örneğin 1+1 dairede (62 m², 175 adet) halka arz fiyatına göre maliyet yaklaşık 4,8 milyon TL iken, sertifika fiyatlarının düşmesiyle bir ayda yaklaşık 1 milyon TL daha düşük maliyete erişilebilir hale geldi.

Projede daireler için gereken sertifika sayıları ise şöyle:

1+1 daire (62 m², 175 adet): 631.516 sertifika Nto yeni bir lobi faaliyeti ile gündeme geldi İçeriği Görüntüle

2+1 daire (88 m², 1.076 adet): 863.276 sertifika

3+1 daire (144 m², 758 adet): 1.384.916 sertifika

4+1 daire (194 m², 205 adet): 1.833.345 sertifika

Yatırımcıya zarar, yeni alıcıya fırsat

Sertifikalardaki değer kaybı, mevcut yatırımcılar için zarar anlamına gelirken, yeni yatırımcılar için “daha ucuz ev sahibi olma” fırsatı doğurdu.