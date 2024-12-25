Nevşin Mengü, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında hapis istemiyle dava açılan gazeteci Nevşin Mengü'nün hayatı hakkında bilgiler sorgulanıyor.

Nevşin Mengü kimdir?

Nevşin Mengü, 2 Mayıs 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli, baba tarafından Manisalıdır. Türk gazeteci ve sunucudur.





İlköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı.



Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" üzerine yaptı.





Politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır.

"Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir.

Bir röportajında çocukluğundan beri vegan olduğunu söylemiştir.