24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde düzenekli bir bombayla katledilen Uğur Mumcu, ölümünün yıl dönümünde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde anıldı. Mumcu’nun evinin bulunduğu Armutçuk mevkiindeki Tapu Kadastro Evleri bahçesinde düzenlenen tören, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Başkan Ergin’den anlamlı konuşma

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı konuşmada Uğur Mumcu’nun sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda aydınlanma mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan tam 32 yıl önce, Türkiye hain bir tuzakla sarsıldı. Uğur Mumcu, Cumhuriyet ve aydınlanma mücadelesine adanmış bir kalemdi. Kimsenin yazmaya cesaret edemediği konuları yazan, yolsuzlukların ve haksızlıkların üstüne giden bir gazeteciydi. Onun kaybı, yalnızca ailesinin değil, tüm Türkiye’nin büyük bir acısıdır.”

Başkan Ergin, konuşmasında Uğur Mumcu’nun yazılarında sıkça gündeme taşıdığı tarikat yapılanmaları ve laiklik mücadelesine de dikkat çekerek, bu yazıların günümüzde halen ne kadar güncel olduğuna vurgu yaptı.

“Unutmayacağız, unutturmayacağız”

Başkan Ergin, Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin ardından düzenlenen cenaze töreninin, Türkiye tarihine geçen en büyük katılımlardan biri olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

“O pazar sabahı bomba patlamasaydı, bugün bambaşka bir Türkiye olabilirdi. Uğur Mumcu, kalemini adeta bir kılıç gibi kullanarak gerçekleri halka ulaştırdı. Onu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün artık gazeteciler öldürülmüyor belki ama susturuluyor. Bu mücadele devam edecek.”

32 yıldır aydınlanma için anılıyor

Tören sonunda Uğur Mumcu’nun mücadelesine duyulan minnet bir kez daha vurgulandı. Törene katılan vatandaşlar, Mumcu’nun adalet, laiklik ve demokrasi yolunda verdiği emekleri anımsatarak, onu saygı ve özlemle andıklarını dile getirdi.

Mumcu’nun mirası yaşatılıyor

Uğur Mumcu’nun cesur gazeteciliği ve toplum için verdiği mücadele, yalnızca ölüm yıldönümlerinde değil, her zaman hatırlanıyor. Onun deyimiyle, “Vurulduk ey halkım, unutma bizi” sözleriyle bitirilen törende, Uğur Mumcu’nun mücadelesinin devam ettirileceği bir kez daha ilan edildi.