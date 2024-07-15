Ayşe Ateş'in katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı açıklamada, Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları döneminde gazetecilere dövdürdüğünü ve bu konuda pişmanlık duyduğunu dile getirmesi Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Ayşe Ateş, katıldığı canlı yayında eşi Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları'nda görev yaptığı dönemde gazetecilere şiddet olaylarını yönlendirdiğini itiraf etti. Ateş, "O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler" şeklinde konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın dövdürdüğü gazetecilere destek olduklarını belirten Ayşe Ateş, "Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler" ifadelerini kullandı.

Ateş'in bu açıklamaları Türkiye medyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gazeteci örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkiler üzerine konu daha da büyüdü.

Suikast sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş, Ülkü Ocakları'nda uzun yıllar başkanlık yapmış ve sık sık tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ölümüyle birlikte Türkiye siyasi arenasında derin izler bıraktı.