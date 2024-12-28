Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar aşamasına geldi. Sanıklar karar için salona getirilirken, gazeteciler ve avukatlar duruşma salonuna giriş yaptı.

Duruşma başladı

Diyarbakır Adliyesi'nde Narin Güran davasının karar duruşması başladı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi kapısının açılmasının ardından gazeteciler ve avukatlar salona girmeye başladı.

Sanıkların karar için getirilmesi

Sanıklar Nevzat Bahtiyar, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran salonda yerlerini aldı. Duruşma salonuna getirilen sanıklar, mahkeme heyetinin kararını beklemeye başladı. Olayla ilgili son savunmalar ve deliller değerlendirilecek.