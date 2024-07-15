Düzce Gazeteciler Cemiyeti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8’inci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve üyeler adına açıklama yapan Başkan Cihat Tutkun, mesajında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasiye olan inancına yönelik hain FETÖ terör örgütünce gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. ” dedi.

Kaynak: igf