Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz!

Düzce Gazeteciler Cemiyeti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8’inci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.  Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve üyeler adına açıklama yapan Başkan Cihat Tutkun, mesajında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasiye olan inancına yönelik hain FETÖ terör örgütünce gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. ” dedi.

Kaynak: igf