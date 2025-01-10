“Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır.” Mustafa Kemal Atatürk

Gazetecilik, demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazeteciler, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasında önemli rol oynarlar. Ayrıca halkı bilinçlendirme ve yönlendirme gücüyle gazeteciler çalışır. Savaş bölgelerinde, doğal afetlerde gece gündüz demeden iki satır bilgi almak, fotoğraf çekmek için yoğun çaba sarf eder, meslektaşlarım. Ancak gazeteciler, mesleklerini icra ederken çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırlar. İşte bu zorlukları ve mücadeleleri anmak amacıyla, her yıl 10 Ocak günü Türkiye'de "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, basın emekçilerinin elde ettikleri hakları, verdikleri mücadeleyi ve mesleki değerlerini hatırlatmak için büyük bir anlam taşır.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İstanbul Gazeteciler Sendikası tarafından 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvenceler sağlayan 212 sayılı kanunun bir yıl dönümü vesilesiyle ortaya çıkmıştır.

Çalışan Gazeteciler Günü, basın emekçilerinin verdikleri mücadeleyi ve elde ettikleri başarıları anmak için önemli bir gündür.

Ben de tüm emekçi dostlarımın bu özel gününü tekrar kutluyorum. Hayatını halkı aydınlatmak için adayan, kış demeyen, yağmur demeyen, yazın kavurucu sıcaklarında haber almak ve haber iletmek uğruna hasta olan, içindeki meslek aşkıyla sabahlara kadar çalışan bütün meslektaşlarıma ne kadar teşekkür etsek az kalır.

Onlar ki, yeri gelir kendi özel hayatlarından, ailelerinden fedakarlık yaparlar, yeri gelir kendinden kendi sağlık durumlarından fedakarlık yaparlar… Bir bilgiye ulaşabilmek için bazen günlerce bazen haftalarca beklerler, röportaj yapabilmek, bir soru sorabilmek adına kapılarda, sokaklarda beklerler, çoğu zaman ellerinde şemsiye olmaz sağanak yağışın altında objektife basarak en güzel fotoğrafı yakalamaya çalışırlar…

Onlar ki, habere yetişebilmek için koşarlar, gerçek anlamda koşarlar ve ellerinde fotoğraf makineler, defterleriyle, sırtında çantalarıyla var güçleriyle koşarlar… Maden bölgesine, göçük altına girer fotoğraf çekerler, depremlerde deprem bölgesine ilk ulaşarak, vatandaşlara bilgi verirler…

Onlar ki, bazen aç, bazen susuz yollarda, otobüslerde, meydanlara, sahalarda, kimi zaman çatının tepesine, kimi zaman itfaiyenin yanında çalışırlar. Ne desem, ne anlatsam az kalır meslektaşlarım adına, iyi ki varlar. Görevi başında hayatını kaybeden basın savunucularına da Allah’tan rahmet diliyorum.