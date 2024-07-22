Gazeteciler Hakları Için Meydanda

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, sansüre ve oto-sansüre karşı durarak basın özgürlüğü ve daha iyi çalışma koşulları için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüdü.

Basın özgürlüğü mücadelesi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelerek Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü. TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, yaptığı açıklamada, sansüre ve oto-sansüre karşı durarak basın özgürlüğü için yürüttükleri mücadeleye, daha iyi ücretlerle çalışma mücadelesini de eklediklerini belirtti. Kahramanoğlu, "Yarın aynı zamanda Türkiye’de sansürün kaldırılışının 116. yılı kutlanacak. Matbaalardan, gazetelerden 116 yıl önce sansür memurlarını kovan meslek büyüklerimizin bıraktığı bu mücadele geleneğini sürdüren bizler, sansüre, oto-sansüre karşı ve basın özgürlüğü için yürüttüğümüz mücadelenin yanına, daha iyi bir ücretle çalışma mücadelesini de ekliyoruz" dedi.

"Haberci olmazsa haberiniz olmaz"

TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, gazetecilerin yoksulluk sınırında çalıştığını vurgulayarak, bu durumun toplumun gerçeklere ulaşma şansını engellediğini ifade etti. "Gazeteciler bu kadar yoksulken, İzmir’de açlık sınırında, Anadolu’nun birçok ilinde açlık sınırının altında ücretlerle çalışırken, bu toplumun gerçeklere ulaşma şansı olamaz. Sesimizin ve sözümüzün özgürlüğü tüm toplumun özgürlüğüdür! Çünkü haberci olmazsa haberiniz olmaz" diye konuştu.