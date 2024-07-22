TURGAY KILIÇ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi yönetimi düzenlediği eylemde konuşan TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, gazetecilerin yaşadıklarını “Evine girecek ekmeğin derdine düşmüş bir gazeteciden iyi haber bekleyemezsiniz. Ev sahibinden gelecek telefondan, elektrik-su faturasına bakmaktan korkan gazeteciden özverili çalışma bekleyemezsiniz. Çocuğunun oyuncak istemesinden korkan gazeteciden basın özgürlüğünü savunmasını bekleyemezsiniz” sözleriyle anlattı.

TGS İzmir Şubesi yönetimi, üyeleriyle birlikte aldığı kararla Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bir araya gelerek Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü. Gazetecilerin bu desteğine TÜRK-İŞ İzmir 3. Bölge Şube Başkanı Hayrettin Çakmak, İzmir eski Milletvekili Atila Sertel ve diğer gazeteciler katıldı.

Gazetecilerin ekonomik dar boğazda olduğuna işaret eden TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, “Hemen her gün yurdun dört bir yanında açlık, yoksulluk haberleri yapan, işçinin, memurun, emeklinin ‘Geçinemiyoruz’ çığlıklarını iktidara, patronlara duyurmaya çalışan bizler de bu çığlığa ses katıyoruz. GE-Çİ-NE-Mİ-YO-RUZ. Evine girecek ekmeğin derdine düşmüş bir gazeteciden iyi haber bekleyemezsiniz, ev sahibinden gelecek telefondan, elektrik-su faturasına bakmaktan korkan gazeteciden özverili çalışma bekleyemezsiniz, çocuğunun oyuncak istemesinden korkan gazeteciden basın özgürlüğünü savunmasını bekleyemezsiniz, kitap alamayan, sinemaya, tiyatroya, konsere gidemeyen gazeteciden yaratıcılık bekleyemezsiniz, gazetecilik, tarihin hiçbir döneminde çok para kazanılan bir meslek olmadı ancak bu dönemki kadar da yoksullaşmamıştık. Gazeteciler bu kadar yoksulken, İzmir’de açlık sınırında, Anadolu’nun birçok ilinde açlık sınırının altında ücretlerle çalışırken, bu toplumun gerçeklere ulaşma şansı olamaz” ifadelerine yer verdi.

“Patronlar baskı altına alındı, medya kurumlarına el kondu”

Başkan Kahramanoğlu, “Yoksullaşmamızın tek sorumlusu medya patronları değil hiç şüphesiz. Yıllardır iktidarın bu alanda uyguladığı politikaların da büyük katkısı var. Kâğıt fiyatları her gün artarken gazetelerin ana gelir kaynaklarından biri olan resmi ilan fiyatları aynı oranda artmadı. Gazetecilik mesleği hedef göstermeler, gözaltılar, tutuklamalar, yargılamalar ile iktidar eliyle itibarsızlaştırıldı. Gazeteciye duyulan güven yok edildi. Patronlar baskı altına alındı, medya kurumlarına el kondu. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak defalarca çağrı yapmamıza rağmen uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün ülkenin dört yanında bu tabloyu yaşıyoruz” dedi.

Ücretlerde insanca yaşam çağrısı

Başkan Kahramanoğlu, çarşamba günü Türkiye’de sansürün kaldırılışının 116. yılının kutlanacağını hatırlattı. “Matbaalardan, gazetelerden 116 yıl önce sansür memurlarını kovan meslek büyüklerimizin bıraktığı bu mücadele geleneğini sürdüren bizler, sansüre, oto-sansüre karşı ve basın özgürlüğü için yürüttüğümüz mücadelenin yanına, daha iyi bir ücretle çalışma mücadelesini de ekliyoruz” diyen Kahramanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi olarak İzmir’deki tüm medya patronlarına, işverenlere çağrımızdır. Bir an önce ücretlerin insanca yaşanabilecek bir seviyeye gelmesi için adımlar atın. İzmir’de çalışan gazeteciler olarak bir kez daha söylemek isteriz ki, geçinemiyoruz! Artık bıçak kemikte. Bu kentte gazeteciliğin devam edebilmesi için, basın özgürlüğü için, okuyucunuzun haber alma hakkı için adım atmak zorundasınız. Çünkü bizim artık daha fazla sıkacak kemerimiz, yapacak fedakârlığımız, daha fazla küçültecek bir hayatımız kalmadı.”

“Haberci olmazsa haberiniz olmaz”

Gazetecilerin haklarının gasp edilmesine sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Kahramanoğlu, “Sesimizin ve sözümüzün özgürlüğü tüm toplumun özgürlüğüdür! Çünkü haberci olmazsa haberiniz olmaz! Bugün aynı zamanda bizimle ses çıkarmak isteyen ama sendikaya yürüdüğü için işten çıkarılma korkusuyla yüz yüze olduğundan yanımızda olamayan meslektaşlarımızdan haberdarız. TGS İzmir olarak bunun da takipçisi olacağız. Haklarımızı alamadığımız yerde eylemlerimizi çeşitlendirecek ve sürekli hale getireceğiz. Biz gazeteciyiz ve buradayız! Haberiniz olsun” diye konuştu.