İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz'in hayatı, sıradan bir gazeteci olarak başladığı bir kariyerin, monarşinin zirvesine ulaşan sıra dışı bir yolculuğa dönüşümünü anlatıyor. 1972 doğumlu olan Letizia, gazetecilik dünyasında kazandığı başarılarla adını duyurmuş, ardından Asturias Prensi Felipe ile evlenerek İspanya'nın en önemli figürlerinden biri haline gelmiştir. Kral VI. Felipe’nin tahttan çekilmesinin ardından, Letizia, kraliçe eşi olarak İspanya monarşisinde önemli bir rol üstlenmiştir. Hem profesyonel hayatındaki başarıları hem de kraliyet görevindeki etkili duruşuyla dikkat çeken Letizia Ortiz'in hikayesi, bir kadının güçlü bir kariyerden kraliyet ailesinin en yüksek makamına nasıl ulaşabileceğini gözler önüne seriyor.

Letizia Ortiz’in mesleki hayatı

CNN+ ve Televisión Española'da haber spikeri olmadan önce ABC ve EFE'de gazeteci olarak çalıştı. Ortiz, Madrid Complutense Üniversitesi'nde gazetecilik alanında lisans eğitimini ve Görsel-İşitsel Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nde görsel-işitsel gazetecilik alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Ortiz, eğitimi sırasında Asturya'nın günlük gazetesi La Nueva España’da ve daha sonra ABC gazetesinde ve ulusal haber ajansı EFE’de çalışmıştır. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra Guadalajara, Meksika’ya gitti ve burada Siglo 21 gazetesinde çalıştı ve doktora için çalışmaya başlamıştır. Ancak İspanya'ya döndüğü için doktora tezini tamamlayamadı. İspanya'ya döndükten sonra, CNN+ haber ağına geçmeden önce ekonomi kanalı Bloomberg'in İspanyolca versiyonunda çalıştı.

2000 yılında Ortiz TVE'ye taşındı ve burada 24 Horas haber kanalında çalışmaya başladı. 2002 yılında TVE 1’de haftalık haber programı Informe Semanal'ı ve daha sonra günlük sabah haber programı Telediario Matinal'i sundu. Ağustos 2003'te, Asturias Prensi Felipe ile nişanlanmasından birkaç ay önce Ortiz, İspanya'da en çok izlenen haber programı olan TVE'nin günlük akşam haber programı Telediario 2'nin sunuculuğuna terfi etti.2000 yılında Washington D.C.'den başkanlık seçimleri hakkında haber yaptı. Eylül 2001'de New York'taki 11 Eylül saldırılarının ardından Ground Zero'dan canlı yayın yaptı ve 2003'te savaşın ardından Irak'tan raporlar sundu. 2002 yılında Prestige petrol tankeri battığında yaşanan ekolojik felaketin ardından kuzey İspanya'daki Galiçya'dan birkaç rapor gönderdi.

Letizia Ortiz kimdir?

Letizia Ortiz Rocasolano, 15 Eylül 1972 yılında Oviedo’da doğmuştur. İspanya Kralı VI. Felipe’nin eşi ve İspanya kraliçesidir. Asturias Prensi Felipe ile evlenmeden önce gazeteci ve sunucu olarak görev yapmaktaydı. 22 Mayıs 2004 tarihinde Prens Felipe ile evlendi. İkinci evliliği olduğu için kraliyet ailesine kabulü kolay olmamış ve kral soyundan gelmediği için Avrupa’da çokça konuşulmuştur. Çiftin Leonor ve Sofia adında iki kızı var. Letizia, Asturias Prensesi olarak kayınpederini İspanya'da ve yurt dışında temsil etti. Juan Carlos'un Haziran 2014'te tahttan çekilmesi üzerine Felipe kral oldu ve Letizia'yı kraliçe eşi yaptı.