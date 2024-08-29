Türkiye'nin önemli yerel medya unsurlarından olan Hürriyet, Milliyet ve Posta gazetelerinin Ege eklerinin kapanması kararı, Ege Bölgesi'ndeki iş dünyası tarafından tepkiyle karşılandı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Semiha Güneş, yerel medyanın demokrasinin dördüncü kuvveti olduğunu belirterek, bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel medya

Yerel medya, demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen basın, toplumun gözü ve kulağı olarak devlet üzerinde denetleme görevi üstlenir. BASİFED Başkanı Semiha Güneş, bu doğrultuda yerel medyanın sadece ulusal yayınlar kadar değil, hatta daha fazla önemsenmesi gerektiğini dile getirdi. Güneş, "Her ileri ülkede yerel medya çok daha güçlü ve değerlidir. İzmir de bu alanda her zaman öncü bir kent olmuştur, dedi.

İzmir'deki yerel medya geleneği

İzmir, Türkiye'nin en köklü yerel medya organlarına sahip şehirlerinden biri olarak bilinir. Yerel gazeteler ve televizyonlar, şehrin sosyo-ekonomik yapısının gelişiminde kritik rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Hürriyet, Milliyet ve Posta gibi ulusal çapta yayın yapan gazetelerin Ege eklerinin kapanması, İzmir iş dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

BASİFED’in açıklamaları

BASİFED Başkanı Semiha Güneş, yerel basının toplumun yanlışlarını gündeme taşıyarak kamuoyunu harekete geçirme misyonuna sahip olduğuna dikkat çekti. Gazetelerin halkın haber alma ve bilgilenme hakkının en önemli taşıyıcısı olduğunu belirten Güneş, bu anlamda Hürriyet, Milliyet ve Posta gazetelerinin Ege eklerinin kapanma kararının üzücü olduğunu söyledi.

İş dünyasından destek çağrısı

Güneş, iş dünyası olarak yerel medyanın güçlendirilmesi adına üzerlerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. BASİFED'in yerel medya ile güçlü bir işbirliği içinde olduğunu ifade eden Güneş, "Bu alınan kararın tekrar gözden geçirilmesi için iş dünyası olarak her türlü çalışmada aktif rol alacağız" dedi.