Türk at yarışçılığının en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu, bugün 98. kez Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Saat 17.15'te başlayacak olan bu büyük etkinlikte, 22 safkan zafer için mücadele edecek.

Gazi Koşusu ve tarihçesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, 1927'den bu yana Türk at yarışçılığının en önemli etkinliği olarak kabul ediliyor. İlk kez 10 Haziran 1927'de düzenlenen ve Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu “Neriman” adlı safkanın kazandığı bu prestijli yarış, her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yarışın Detayları ve Ödüller

Başlama Saati: 17.15

Yer: Veliefendi Hipodromu

Katılacak Atlar: 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan

Mesafe: 2,400 metre çim pist

Büyük Ödül: 13 milyon 500 bin TL

Bu yılki Gazi Koşusu'nda birinciye 13 milyon 500 bin TL, ikinciye 5 milyon 400 bin TL, üçüncüye 2 milyon 700 bin TL, dördüncüye 1 milyon 350 bin TL ve beşinciye 675 bin TL ödül verilecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi, ek ödüllerle birlikte toplamda 24 milyon 848 bin 250 TL kazanabilecek.

Tarihi rekorlar ve anılar

Gazi Koşusu'nda şu ana kadar kırılmış en hızlı süre, 1996 yılında Bold Pilot tarafından elde edilen 2 dakika 26 saniye. Bu rekor, 27 yıldır kırılamadı ve Türk at yarışçılığının unutulmaz anlarından biri olarak tarihe geçti.