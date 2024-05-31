 Uzunköprü Belediyesi, Türk Ocakları ve Kırkkavak Köyü Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Gazi Turhan Bey’i anma etkinliği yarın gerçekleştirilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediyesi, Türk Ocakları ve Kırkkavak Köyü Muhtarlığı ile birlikte Gazi Turhan Bey’i anma etkinliği yarın gerçekleştirilecek.

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Konuyla ilgili Uzunköprü Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Yarın tüm halkımız Akıncı Bey’i Gazi Turhan Bey’i anma etkinliklerine davetlidir.” denirken, program ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı; “Saat 10.30 – Gazi Turhan Bey Ortaokulu – toplanma ve yürüyüş, saat 11.00  Cumhuriyet Meydanı – saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Saat 11.15′ te Cumhuriyet Meydanımızdan araç kaldırılacaktır. Saat 12.00’de Kırkkavak Köyü – Mehteran Gösterisi, Gazi Turhan Bey’i anma etkinlikleri. Cuma namazı öncesi Gazi Turhan Bey Türbesi’nde Mevlid-i Şerif okunacaktır.”

Kaynak: igf