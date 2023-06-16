Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu Fethi'nin 669'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gazi Yakup Bey mezarı başında anıldı.

Çardak beldesinde Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Gazi Yakup Bey için, adını taşıyan caminin avlusundaki mezarı başında yapılan anma programı düzenlendi. Programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı temsilcisi Albay Osman Tolga Kılınçarslan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program protokol üyelerinin Gazi Yakup Bey'in mezarına çiçek bırakmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, dua edildi. Ardından mehteran eşliğinde Çardak sahilindeki Çamlık mevkiinde yapılan törenlere geçildi. Buradaki program Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci'nin günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla başladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Çardak Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi gerçekleştirdi. Program Mehteran takımının verdiği konser ile sona erdi. (DHA)

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