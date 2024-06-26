Kaza, Nurdağı-Osmaniye karayolunun 7’nci kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Kaza anı ve sonrası

Ali O. (55) yönetimindeki 06 EIS 924 plakalı beton mikseri ile Hüseyin Taşdemir’in kullandığı 27 GH 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Taşdemir, ağır yaralı olarak yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlileri Taşdemir’e ilk müdahaleyi yaparak onu ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Taşdemir kurtarılamadı.

Beton mikseri sürücüsü Ali O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.