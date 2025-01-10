Gaziantep FK, Adana Demirspor’u evinde yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Adana Demirspor ise kritik maçta 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor.

Takımların lig performansı

Gaziantep FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Ligdeki yükselişini sürdürmek isteyen Gaziantep, Adana Demirspor’a karşı kazandığı takdirde üst sıralara daha da yaklaşmak istiyor.

Adana Demirspor, Süper Lig’de 3 mağlubiyet ve 2 galibiyetle 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Sonuçlar, Mavi Şimşekler için oldukça olumsuz bir tablo oluşturmuşken, bu karşılaşma Adana ekibi için hem moral hem de sıralamada avantaj sağlamak adına kritik bir fırsat sunuyor.

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 12 Ocak 2025

12 Ocak 2025 Saat: 19:00

19:00 Yayın: beIN SPORTS 2

beIN SPORTS 2 Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu Hakem: Ozan Ergün