Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, liderlik yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak.

Zirve yarışında önemli mücadele

Trendyol Süper Lig'de 54 puanla zirvede yer alan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmak istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde çıktıkları 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek namağlup unvanlarını koruyor.

Ev sahibi Gaziantep FK ise 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray’da 3 eksik, 5 oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Galatasaray, Süper Lig'de 21 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktıkları son 21 maçta mağlubiyet yaşamadı. Deplasmanda oynadığı son 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray, bu alandaki başarısını sürdürmek istiyor.