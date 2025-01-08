Türkiye Ziraat Kupası Grup B’de 9 Ocak 2025 tarihinde oynanacak olan Gaziantep FK - İstanbulspor mücadelesi, iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı zorlu bir karşılaşma olacak.

Takımların lig performansı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 22 puanla 8. sırada bulunan Gaziantep FK, son haftalarda sergilediği performansla dengesiz bir tablo ortaya koyuyor.

İstanbulspor ise Trendyol 1. Lig’de son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak son dönemdeki formunu yükseltmiş görünüyor. 27 puanla 5. sırada bulunan İstanbulspor, Ziraat Kupası’nda da güçlü bir performans sergileyerek gruptan çıkmayı hedefliyor.

Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 09 Ocak 2025

09 Ocak 2025 Saat: 18:00

18:00 Yayın: mackolik, A Spor

mackolik, A Spor Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu Hakem: A. Deniz Kayatepe