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Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, top sürme ve istasyon çalışması yaptı.

Kadroya yeni dahil edilen ön libero Quentin Daubin de takımla antrenmana çıktı.

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