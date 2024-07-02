GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.
Sahada ısınmayla başlayan ve koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmana takımın yeni transferi Eren Erdoğan da katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: aa