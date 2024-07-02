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Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Antrenmana takımın yeni transferi Eren Erdoğan da katıldı.

Sahada ısınmayla başlayan ve koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenman ını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK , yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

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