GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada, aralarında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın (43) da bulunduğu 6 sanığın tahliye talebi reddedildi.

Yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç, 27 Nisan 2018'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Özkılıç'ın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Sadık Onur Mert, Selçuk Yiğit, İrfan Güçyetmez, Yılmaz Duman ve Mahmut Polat, tutuklandı. Bu süreçte Özkılıç, saldırıyı azmettiren kişinin Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay olduğunu iddia etti. Tanık sıfatı ile ifadesine başvurulan Ay hakkında takipsizlik kararı verildi.

MEKTUP YAZIP, İBRAHİM AY'IN İSMİNİ VERDİ

Yargılama sürecinde 21,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Selçuk Yiğit, 2021 yılı Eylül ayında bir mektup yazıp, kendilerini azmettiren kişinin Sadık Onur Mert ile İbrahim Ay olduğunu iddia etti. Mektup sonrası açılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Ay, geçen 28 Haziran'da tutuklandı. Bu kez Ay ile diğer 5 tutuklu hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün davanın 3'üncü duruşması görüldü. Salonda İbrahim Ay, Mahmut Polat, Yılmaz Duman ve İrfan Güçyetmez hazır bulunurken, Sadık Onur Mert ile Selçuk Yiğit SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada ayrıca şikayetçi Özkılıç ile taraf avukatları yer aldı.

'OLAYLA İLGİLİ BİLGİM YOK, AKRABAYIZ'

Bir önceki duruşmada tanıklık için zorla getirilmesine karar verilen Cahit Yiğit, sanık Selçuk Yiğit'in akrabası olduğunu belirterek, "Selçuk Yiğit'in babası yanıma geldi ve cezaevine para göndermek istediğini söyledi. Ben de verdiği paranın üzerine ekleme yaparak, bunu Selçuk ile Yılmaz ve İrfan isimli sanıklara gönderdim. Akrabalık ilişkimiz nedeniyle bunu yaptım. Olayla ilgili bilgim bulunmuyor" diye konuştu.

'SELÇUK'UN YÖNLENDİRMESİ İLE MAHMUT'U YARALADIK'

Sanık İrfan Güçyetmez de Mahmut Özkılıç'ı tabanca ile vurduğunu daha önce de itiraf ettiğini hatırlatıp, cezaevinde kaldığı süreyi de belirtip, tahliyesini istedi. Mahmut Polat ise olay ile ilgisinin bulunmadığı iddia edip, tahliye talebinde bulundu. Sanık Yılmaz Duman da "Önceki duruşmalarda her şeyi olduğu gibi anlattım. Selçuk'un yönlendirmesi ile kötü birisi olduğunu söylediği Mahmut'u yaraladık. Bunu da itiraf ettik. Şu anda verilen cezanın fazlasını yatıyoruz. Kalp rahatsızlığım nedeniyle 2 kez hastaneye yattım. Psikolojim iyi değil; tahliyemi istiyorum. Eğer tahliye edilmezsem, psikolojik sorunlarım nedeniyle kendime zarar verebilirim" diye konuştu. Sanık Selçuk Yiğit ise kendisini azmettiren kişinin Sadık Onur Mert olduğunu, sanık İbrahim Ay ile doğrudan görüşmediğini söyleyerek, "İbrahim Ay ile direkt bir görüşmem olmadı. Ancak onun isminin konuşulmasından dolayı bu işin içinde olduğunu düşündüğüm için adını söyledim" dedi.

'HAYATIM BOYUNCA BİR KARINCAYI İNCİTMEDİM'

Sanık İbrahim Ay da 4 çocuk babası olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"318 gündür onlardan uzaktayım. Çocuklarım beni cezaevinde değil; hastanede biliyor. Daha önceki duruşmalarda da söyledim, sanıklar ile irtibatım bağlantım yok. Bana isnat edilen ICQ programı ve HTS kayıtlarının doğru olmadığı raporlarla ortaya çıktı. Benimle ilgili ortaya atılan tüm suçlamaların asılsız olduğu anlaşıldı ama 318 gündür hala cezaevindeyim. Hayatım boyunca bir karıncayı incitmedim. Cezaevinde olduğum için ticari olarak zarar ediyorum. Bu kişileri tanımam, kimseye zarar vermem. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Eğer en küçük bir suçum varsa; en ağır cezayı verin. Ama suçsuzum ve bir an önce beraatimi istiyorum." Sanık avukatları da müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dershane sahibi Mahmut K.'nin zorla getirilerek dinlenmesine, sanık Yılmaz Duman'ın kalp hastalığına ilişkin hastane kayıtlarının istenmesine ve tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı eylül ayına erteledi. (DHA)

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