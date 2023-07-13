GAZİANTEP, (DHA)- Albayrak Grubu’nun gelenekselleştirdiği ve bu yıl ‘Kelime-i Tevhid’ temalı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin konu olarak seçildiği Hat Eserleri Sergisi’nin dokuzuncu durağı Gaziantep oldu. Türkiye’den sonra yurt dışındaki hat severlerle de buluşmaya hazırlanan serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantepli hat sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti. Sergi, 31 Temmuz’a kadar Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde ziyarete açık olacak.

Gaziantep’te sergilenen ‘Kelime Tevhid Hat Eserleri Sergisi’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Gaziantepli hat sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti.

Albayrak Grubu’nun 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir tema seçilerek hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, kilometrelerce yol gezdikten sonra şimdi de Gaziantep’te sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yılki teması ‘Kelime-i Tevhid’ olan ve kıymetli hattatların büyük gayretleri ve günler süren çalışmaları neticesinde ortaya çıkan eserler, bu yıl da ilgi görmeye devam ediyor. İslam’ın simgesi bir sözcüğü klasik anlayışın dışında yeni yorumlarla buluşturan eserler, 13 usta hattatın özgün yaklaşımlarını ve klasik anlayışın dışındaki arayışlarını konu alıyor.

SERGİNİN DİJİTAL VERSİYONU KETEBE’NİN İNTERNET SİTESİNDE YER ALIYOR

Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor. Albayrak Hat Eserleri Sergisi'nin ‘Kelime-i Tevhid’ konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte ‘ketebe’ internet adresinden incelenebiliyor.

Gaziantepli sanatseverlerin de ilgi gösterdiği ‘Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi’, 31 Temmuz’a kadar Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde ziyarete açık olacak.