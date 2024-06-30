Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi, Tepebaşı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine 2 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 su nakil aracı ve 14 kişilik söndürme ekibi gönderildi. Erken müdahale ve yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Söndürme ekipleri, yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

İslahiye Orman İşletme Şefliği ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın detayları ve yangının sebebiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.