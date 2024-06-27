Gaziantep Ticaret Borsası, şehrin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla 'Kadim Şehir Gaziantep' fotoğraf yarışması düzenliyor. Türkiye genelinden amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının katılımı bekleniyor. Başvurular 25 Kasım 2024'e kadar internet üzerinden alınacak.

Bu yılın dördüncü yarışması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı fotoğraf yarışmasıyla birlikte, 'Kadim Şehir Gaziantep' yarışmasına da start verdi. Yarışmaya katılımın yoğun olması bekleniyor. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yılki deprem nedeniyle ertelenen 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' yarışmasını bu yıl sanatsal etkinlikler takvimine eklediklerini belirtti.

Değerlendirme kriterleri

Başvuruların alınmaya başladığı her iki yarışmanın da Gaziantep'in zenginliklerini tanıtma amacı taşıdığını vurgulayan Akıncı, fotoğrafların şehir sınırları içinde çekilmiş olması gerektiğini ve jüri tarafından bu kriterin titizlikle değerlendirileceğini ifade etti.

Başvuru yeri

GTB'nin resmi web sitesi üzerinden yapılan başvuruların 25 Kasım 2024'e kadar kabul edileceğini belirten Akıncı, posta yoluyla yapılan müracaatların dikkate alınmayacağını da açıkladı. Her iki yarışmada da dereceye giren katılımcılara ödüller verileceğini ve yarışmaların detaylı bilgilerinin GTB web sitesinde bulunabileceğini aktardı.