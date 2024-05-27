GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi, parti binasında düzenlenen toplantıda, 27 Mayıs darbesinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olduğunu söyledi.

Bu olayın tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını belirten Şerbetçi, şöyle konuştu:

"Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışındaki aldıkları oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa sürede gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından 'Türkçe ezan' uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir."

- Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Gürkan Ayaydın, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ta cuntacı zihniyetin demokratik yönetime anti demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını ifade etti.

Demokrasi ve özgürlüklerin daim olması için canlarını feda eden tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andıklarını dile getiren Ayaydın, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, parti binasında teşkilat üyelerinin katılımıyla düzenlediği toplantıda, 27 Mayıs 1960 darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını vurguladı.

Demokrasiye ve halk iradesine düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

"Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

- Kilis

AK Parti Kilis İl Başkanlığı önünde toplanan partililer adına konuşan İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı da 27 Mayıs darbesinin vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını belirtti.

Diyarbakırlı, Türkiye'de darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

- Adıyaman

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hilal Doğan Güvenç, 27 Mayıs darbesini kınadı.

Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını anlatan Güvenç, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andıklarını bildirdi.

- Malatya

AK Parti Malatya İnsan Hakları Başkanı İlhan Doğan da yaptığı açıklamada, Türk demokrasisine ilk hançerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle saplandığına vurgu yaptı.

Doğan, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığına işaret ederek, darbelere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.