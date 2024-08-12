12 Ağustos Pazartesi günü, Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem, saat 10.47'de gerçekleşti ve Gaziantep başta olmak üzere çevre bölgelerde paniğe yol açtı. Depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü ve bölge halkı tarafından endişeyle karşılandı.

Depremin Detayları

Olayın Meydana Geldiği Yer: Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesi

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 5.0 km

Tarih ve Saat: 12 Ağustos 2024, 10.47

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Kaynar ilçesi olarak belirlenmiş olup, sarsıntının derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, çevre iller ve özellikle Gaziantep'te de hissedildi.

Depremin ardından, vatandaşlar çevre illerde panik ve endişe yaşadı. Gaziantep ve çevre illerde birçok kişi depremi hissettiğini belirtti ve sosyal medya üzerinden panik içinde arama yaptı. Ekipler, depremin etkilerini değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için hızla harekete geçti.

Yetkililer, depremin ardından olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Depremden etkilenen bölgelerde, hasar tespiti ve acil durum planları için ekipler sahada. Vatandaşların, yapısal güvenlikleri kontrol etmeleri ve olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaları önem arz ediyor.

Son dakika bilgilerine göre, depremin ardından bölgede herhangi bir can kaybı veya büyük hasar bildirilmemiştir. Ancak, yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor ve bölgedeki durum hakkında düzenli güncellemeler yapılıyor.