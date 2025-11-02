Gaziantep’in Fransız işgali döneminde yaşanan acı bir olay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 1919’da başlayan işgal sırasında, Antep savunmasının çocuk kahramanlarından biri olarak bilinen Fedai Mehmet’in uğradığı işkence ve kesilen ayağının Fransa’ya götürüldüğü iddia edildi. Bu iddia, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar tarafından dile getirildi.

Fransız işgalinin acı hatırası

Fransız ordusu 4 Kasım 1919’da Gaziantep’i işgal etti. Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük direniş gösteren şehir, 25 Aralık 1921’de işgalden kurtuldu. Ancak bu süreçte binlerce sivilin esir alındığı, çocukların kaçırıldığı ve ağır işkencelere maruz kaldığı biliniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, dönemin tanıklıklarını aktararak “Fransızların Antep’te uyguladığı şiddet, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.” dedi.

Fedai Mehmet’in direnişi

Antep savunmasının simge isimlerinden Fedai Mehmet, henüz 10 yaşındayken büyük bir göreve gönüllü oldu. O dönem şehirde görev yapan Kilisli Arslan Bey tarafından, Selahattin Adil Paşa’ya mektup götürmekle görevlendirilen Mehmet ve arkadaşı İsmail Say, Samköyü civarında Fransız birliklerine yakalandı.

Sorgu sırasında işkence gören çocuklar, hiçbir bilgi vermedi. Yakar, “O kadar işkenceye rağmen Mehmet konuşmadı. Fransızlara hiçbir sır vermedi.” ifadelerini kullandı.

“Ayağım Fransa’daki müzede sergileniyor”

İddialara göre, yaralı halde hastaneye götürülen Mehmet’in ayağı kesildi. Daha sonra bu uzvun Fransa’ya götürülerek Louvre Müzesi veya bir askeri hastane koleksiyonunda sergilendiği öne sürüldü.

Fedai Mehmet, hatıralarında bu olayı şöyle anlatmıştı:

“O benim kesik ayağım hâlâ ara sıra rüyama bile girer. Evet, işte şu ayağımın eşi olan o ayak, sonra haber aldım, Fransa’ya bile gönderilmiş. Orada bilmem ne hastanesi varmış. O hastanenin müzesindeymiş.”

Bu iddia, Antep savunmasının sembol isimlerinden biri olan küçük bir çocuğun yaşadığı trajediyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Antep savunmasının önemi

Gaziantep, Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süre direnen şehirlerden biri olarak tarihe geçti. 11 ay süren direnişin sonunda Fransız ordusu kenti terk etti. Bu mücadele, şehrin 1921’de “Gazi” unvanını almasının da temelini oluşturdu.

Prof. Dr. Yakar, “Bu olay, Antep halkının çocuk yaşta bile gösterdiği direnişin sembolüdür.” ifadelerini kullandı.