Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olay, tüm Türkiye'yi şok etti. İddiaya göre, sadece oyun oynayan 10 yaşındaki Emir B. B., bir esnaf tarafından öldürüldü. Olayın ardından halk büyük bir öfke içinde.

Mahallede korku dolu anlar

Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde yaşanan bu üzücü olay, mahalle sakinleri arasında büyük bir korku ve endişe yarattı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Emir B. B. arkadaşlarıyla oyun oynarken, mahallede manavlık yapan bir esnaf tarafından susturulmak istendi. Esnaf, çocuğun gürültü yaptığını iddia ederek pompalı tüfekle vurdu.

Çocuk kurtarılamadı

Ağır yaralanan küçük Emir, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, minik Emir hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaçan zanlı aranıyor

Cinayeti işlediği iddia edilen esnaf, olayın hemen ardından kaçtı. Güvenlik güçleri, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Mahallede büyük bir infial yaşanırken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor.