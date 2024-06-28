2021 yılında, henüz 3 yaşındayken Buğra Koç, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gaziantep ve Adana'daki devlet hastanelerine başvuran aile, sonunda Adana'da hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi aldı. Bu teşhisin ardından Buğra'ya kemoterapi ve kortizon tedavisi uygulanmaya başlandı. Ancak tedavi süreci boyunca Buğra’nın durumu düzelmedi; saçları döküldü ve aşırı kilo aldı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren tedaviye rağmen bir iyileşme görülmemesi üzerine aile, Adana'da bir özel hastaneye başvurdu. Burada yapılan geniş kapsamlı tetkiklerin ardından Buğra’nın aslında sistemik juvenil idiopatik artrit (JIA) yani ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu belirlendi. Bu hastalığın tedavisi ise 2 haftada bir yapılan aşılarla sağlanabiliyor.

Buğra'nın annesi Hatice Koç, yaşadıkları süreci güçlükle anlattı ve sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını belirtti. "2021 yılında yüksek ateşten dolayı Gaziantep’te gitmediğimiz hastane kalmadı. Adana'daki devlet hastanesinde çocuğumuza yanlış teşhis kondu ve 2,5 yıl boyunca yok yere kemoterapi aldı. İlik naklinin eşiğinden döndük. Ancak özel bir hastanede yapılan doğru teşhis ile Buğra’nın aslında romatizma hastası olduğunu öğrendik" dedi.

Buğra’nın durumu, sağlık sistemindeki önemli bir sorunu ortaya koyuyor. Yanlış teşhis ve tedavi süreçleri, hastaların ve ailelerinin hayatını olumsuz etkiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu tür vakalara karşı daha etkin önlemler alması gerektiği belirtiliyor. Buğra’nın ailesi, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için hukuki mücadeleye devam ediyor.