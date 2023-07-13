Olay, 3 Temmuz sabahı, Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşunlar İzzet Karakoç (40), Salman Çevik (32) ve Şahin Erşen'e (23) isabet etti. Karakoç, Çevik ve Erşen, olay yerinde öldü, 2 kişi de yaralandı. Bölgeye Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri sevk edildi, ekipler kavgayı ayırmak için havaya ateş açarken, soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen Müslüm Çetin ile Bektaş Çetin'i gözaltına aldı. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.



SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Ekipler olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüphelinin yapılan incelemeler neticesinde Kilis’te saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla Ö.U., H.D., S.D. ve Y.U. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.D., S.D. ve Y.U., tutuklanarak cezaevine konulurken, Ö.U., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüphelinin tutuklanması ile birlikte olaya ilişkin tutuklu sayısı 5’e yükseldi.