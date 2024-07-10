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Çeber, paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Atalar Mahallemizde yapılan 142 Deprem Köy Evi 'nden 130 tanesi tamamlanarak, çekilen kuranın ardından vatandaşlarımıza teslim süreci başladı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Üsküp'te 15 Temmuz anma programı ve "Balkan bölgesinde Demokrasi ve İşbirliği" paneli düzenlendi

Üsküp'te 15 Temmuz anma programı ve "Balkan bölgesinde Demokrasi ve İşbirliği" paneli düzenlendi

Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen Şehitkamil ilçesindeki deprem konutları ve köy evlerinin yapımının sürdüğünü ifade etti.

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