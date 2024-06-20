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Motosiklet sürücüsü, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekiplerce dere yatağından çıkarılan Sait Zengin ve Sıdıka Zengin, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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