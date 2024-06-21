Olay, Gaziantep-Nizip karayolunun 5. kilometresinde gerçekleşti.

Olayın detayları

Kaza, plakası 21 GJ 033 olan kamyonun, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, kontrolden çıkarak aynı şeritte ilerleyen 27 ALS 671 plakalı TIR’a çarpmasıyla meydana geldi. TIR sürücüsü Doğan Korkmaz (45) kazanın ardından araçta sıkıştı.

Acil müdahale ekipleri hızla olay yerine ulaştı

Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR sürücüsü Doğan Korkmaz’ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ve Doğan Korkmaz, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Doktorların tüm çabaları yetersiz kaldı

Acil serviste tedavi altına alınan Doğan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi ise tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçlar ve soruşturma

TIR’ın üzerinde asılı kalan kamyon, çekici yardımıyla indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.