Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, Sırasöğüt-Burç yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile kafa kafaya çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Otomobil ikiye ayrıldı

Edinilen bilgilere göre, Burç istikametine ilerleyen 42 AFY 342 plakalı transit araç, Sırasöğüt Mahallesi yönünde ilerleyen 27 ZC 849 plakalı Tofaş marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü ve olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 27 ZC 849 plakalı otomobilde bulunan 48 yaşındaki Döne Turgut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve araç sürücülerinin durumu hakkında araştırmalar sürüyor.