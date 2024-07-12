Gaziantep’te yaşanan silahlı çatışma, sabah saatlerinde Deniz Mahallesi’nde patlak verdi. İddialara göre, Kerem A. ve İzzet Balaman, husumetli oldukları M.F.G. ile karşılaşınca gerginlik tırmandı. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay, tarafların silaha sarılmasıyla kanlı bir çatışmaya dönüştü. M.F.G., yanında taşıdığı tabancayla Kerem A. ve İzzet Balaman’a ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İzzet Balaman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Kerem A. hastaneye kaldırıldı. İzzet Balaman’ın cenazesi, adli tıpta yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.F.G.’nin yakalanması için polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. M.F.G.’nin izini süren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli henüz yakalanamadı.