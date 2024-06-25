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Yaralılardan R.K. ile M.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan R.K ve M.K yaralandı.

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