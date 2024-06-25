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Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından İsmet Bali'yi ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bali, 25 Haziran'da hayatını kaybetti. 5 çocuk babası İsmet Bali’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep 'in Sanayi Mahallesi'ndeki sebze halinde 10 Haziran günü meydana gelen olayda, hamal lık yapan İsmet Bali ile bir grup arasında 'kamyondan yük indirme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavga ya dönüşmesi üzerine Bali, ensesine vurulan yumruk sonucu yere düştü.

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