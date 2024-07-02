Gaziantep’in çeşitli mahallelerinde toplanan gruplar, Suriyeli mülteciler aleyhine sloganlar atarak, yürüyüş yaptı. Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verilirken, polis olaylara müdahale ederek büyümesini engelledi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Dün akşam saatlerinde Kayseri'de Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylara Gaziantep’te vatandaşlar tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ile sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Kentin çeşitli noktalarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de taşkınlık çıkarmaya çıkaran gurupları ikna etmeye çalıştı. Küçük çapta yaşanan olaylar, polisin müdahalesiyle büyümen sonlandırıldı.